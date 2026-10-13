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Business Daily

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Винтажные сумки перестали быть просто модой: как выбрать вещь, которая не устареет и может подорожать

Винтажные сумки перестали быть просто модой: как выбрать вещь, которая не устареет и может подорожать

Винтажная сумка давно перестала быть способом сэкономить на люксе. Сегодня это одновременно предмет стиля, часть личной истории и — при правильном выборе — актив, который может не только сохранять, но и увеличивать стоимость.

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