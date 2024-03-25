Смерть в младенчестве связали со сном на кровати родителей

Современная медицина изучает причины смерти в младенчестве, чтобы своевременно ее предотвращать. Австралийские медики выявили биомаркер «смерти в колыбели», который позволит разработать систему скрининга.
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