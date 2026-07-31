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Газета.ру

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Советник Зеленского Бескрестнов заявил, что РФ и Украина ведут конфликт на истощение

Советник Зеленского Бескрестнов заявил, что РФ и Украина ведут конфликт на истощение

Советник президента Украины по развитию технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов заявил, что активные изменения на линии фронта почти отсутствуют, а боевые действия перешли в фазу истощения.

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