Советник Зеленского Бескрестнов заявил, что РФ и Украина ведут конфликт на истощение

Советник президента Украины по развитию технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов заявил, что активные изменения на линии фронта почти отсутствуют, а боевые действия перешли в фазу истощения.
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