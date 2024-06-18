Kia Pegas дешевеет не только в столице, но и в регионах. Цена седана с 95-сильным мотором и «автоматом» опустилась до 1,6 млн рублей

Бюджетный седан Kia Pegas подешевел в Москве до 1,5 млн рублей, но и в регионах машина стала немного доступнее: в Екатеринбурге за автомобиль просят 1,6 млн рублей, хотя еще весной самый доступный экземпляр оценивался в 1,65 млн рублей.