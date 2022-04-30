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Ниинисте объяснил актуальность вступления Финляндии в НАТО изменением ситуации с безопасностью

Ниинисте объяснил актуальность вступления Финляндии в НАТО изменением ситуации с безопасностью

https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru  Ссылка на Дзен Лев Добрый    Global look press/Bernd von Jutrczenka Вопрос присоединения Финляндии к НАТО стал актуальным на фоне изменения ситуации с безопасностью в Европе.

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Комментарии
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А
Александр
Лапландия хренова! Снежная королева покажет им как как хорошо на новом Севере. Погреться не пустим.
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1 г.
Надежда
Дурень, если тебе фашингтон пообещал возместить все убытки, то не нужно быть слишком умным, чтобы понять, пообещать-одно, а исполнять американцы не считают нужным, поэтому получите от &quot;дохлого осла уши&quot;!)😀
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1 г.
НИКОЛА ЧИРКОВ
Сегодняшняя  война,  эта  война  за  нефтяные и газовые  ресурсы.   Очень  многие  придурки  ЗАПАДА,  ещё  не  думали  что  через  определённое  время  МИРОВОГО  НЕФТЯНОГО  КРИЗИСА,  они  будут  грызть  горло  друг  друга  за  бочку  барреля  нефти,  чтобы  обеспечить  своё  население  нефтью,  которая  может  остановить  всю  мировую  экономику.  Нефтяной  кризис  не  за  горами,  он  может  наступить  в  самые  ближайшие  годы.
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1 г.

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