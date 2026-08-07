Между тактикой и стратегией: как меняется крылатая ракета «Бандероль» Предполагаемое фото «Бандероли» на наземной пусковой установке.
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Между тактикой и стратегией: как меняется крылатая ракета «Бандероль» Предполагаемое фото «Бандероли» на наземной пусковой установке.
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