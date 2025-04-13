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    А судей что оставят на месте дальше взятки брать так получается????????Бастрыкин вмешалс...
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Посол ответил на данные СМИ о российских датчиках для слежки за атомными подлодками Британии

Посол ответил на данные СМИ о российских датчиках для слежки за атомными подлодками Британии

Посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью Би-би-си не стал отрицать сообщения СМИ о размещении в морях вокруг Великобритании датчиков для слежения за британскими подводными лодками, вооруженными ядерным оружием.

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