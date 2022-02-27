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Йоси о матче на открытом воздухе: «Невероятно, когда видишь полный стадион почти на 70 тысяч зрителей. Забыть такое невозможно»

Роман Йоси назвал невероятной атмосферу вокруг матча на открытом воздухе с «Тампой».  Капитан «Нэшвилла» поблагодарил болельщиков, заполнивших арену команды по американскому футболу «Теннесси Тайтенс».

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