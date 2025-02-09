ТАСС: Песков не может ни подтвердить, ни опровергнуть разговор Путина и Трампа

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил ТАСС, что не может "ни подтвердить, ни опровергнуть" публикации о состоявшемся разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
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