Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки по факту нарушения прав жителей Рязанской области

В социальных сетях опубликовано видеообращение жителей поселка Ходынинские дворики к Председателю СК России о незаконном, по их мнению, строительстве на земельных участках, предназначенных для социальных объектов и расположенных в непосредственной близости к жилой застройке, промышленных складских помещений.
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