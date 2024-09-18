Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки по факту нарушения прав жителей Рязанской области

В социальных сетях опубликовано видеообращение жителей поселка Ходынинские дворики к Председателю СК России о незаконном, по их мнению, строительстве на земельных участках, предназначенных для социальных объектов и расположенных в непосредственной близости к жилой застройке, промышленных складских помещений.