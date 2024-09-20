В Якутии проводится Неделя безопасности дорожного движения

Сентябрь у большинства россиян прочно ассоциируется со школой, началом учебного года, Днем знаний. А для сотрудников Госавтоинспекции этот месяц - один из самых напряженных в году и посвящен безопасности детей на дорогах.
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