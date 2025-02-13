Россиянам назвали указывающие на распространенный вид рака «красные флаги»

Врач и телеведущая Елена Малышева и врач-эндокринолог, академик РАН Екатерина Трошина назвали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале признаки распространенного вида рака — злокачественной опухоли щитовидной железы.
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