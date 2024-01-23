Кандидат в президенты Стубб: Финляндия не боится внешних угроз

Кандидат в президенты Финляндии от правящей Коалиционной партии, бывший премьер-министр Александр Стубб выступил с заявлением о том, что государство находится в безопасности в связи с членством в НАТО и наличием связей с Соединенными Штатами.
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