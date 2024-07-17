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Сенатор США назвал обещание Украине членства в НАТО большой ошибкой

Сенатор США назвал обещание Украине членства в НАТО большой ошибкой

Global Look Press/Kay Nietfeld/dpa Обещание предоставить Украине членство в НАТО в будущем стало одной из самых больших ошибок Североатлантического альянса, написал младший сенатор США от штата Кентукки Рэнд Пол в статье для журнала The American Conservative 16 июля.

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