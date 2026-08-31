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Царьград

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Что православные отмечают 1 сентября: церковные праздники, традиции и запреты

Что православные отмечают 1 сентября: церковные праздники, традиции и запреты

В православном календаре — это день, насыщенный смыслом и древними традициями. Для верующих 1 сентября одновременно и церковное новолетие (начало индикта), и день памяти нескольких святых, и праздник в честь чтимой иконы Богородицы.

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