Что православные отмечают 1 сентября: церковные праздники, традиции и запреты

В православном календаре — это день, насыщенный смыслом и древними традициями. Для верующих 1 сентября одновременно и церковное новолетие (начало индикта), и день памяти нескольких святых, и праздник в честь чтимой иконы Богородицы.
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