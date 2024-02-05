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Как Россия получила «подарок» от решения Байдена о новых поставках СПГ

Как Россия получила «подарок» от решения Байдена о новых поставках СПГ

Как Россия получила «подарок» от решения Байдена о новых поставках СПГ Татьяна АрестоваСША заметно нарастили экспорт СПГ на фоне стремления Европы уменьшить зависимость от российских энергоресурсов.

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