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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЦСКА предложил 12 млн долларов за вингера «Толуки» Элиньо. Мексиканцы отложили принятие решения (Сесар Луис Мерло)

ЦСКА может подписать правого вингера «Толуки» Элиньо .  Как сообщает журналист Сесар Луис Мерло, московский клуб предложил 12 миллионов долларов за 26-летнего футболиста, но мексиканцы отложили принятие решения.

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