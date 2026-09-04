В Липецкой области утром 4 сентября заправляют на 80 АЗС

Ситуация с топливом в Липецкой области остаётся нестабильной: бензин АИ-92 доступен на 56 АЗС, АИ-95 — на 49, дизельное топливо — на 40.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ВИ ГЕРОФАРМ снизила ...
- ВЕ ГЕРОФАРМ снизила ...
- В РФ исследуют пр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым