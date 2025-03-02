Аксенов назвал основные проекты дорожного строительства в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости. В Крыму утверждены проекты дорожного строительства и реконструкции на ближайшие пять лет, среди основных – съезды с трассы "Таврида" к побережью, ремонт трассы Алушта-Ялта, реконструкция горной дороги к поселку Новый Свет и горного серпантина из Ялты в Бахчисарай … .
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