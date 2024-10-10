Туда не надо ехать. Где в Барнауле перекрыты дороги и рождаются большие пробки?

Больше всего водители ждут, когда они вновь смогут спокойно проехаться по улице Партизанской и проспекту Социалистическому В Барнауле из-за ремонтных и других работ частично закрыты для движения автомобильного транспорта как минимум восемь улиц.
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