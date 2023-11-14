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В Минобороны России заявили, что украинские беспилотники были сбиты в небе над Подмосковьем, Тамбовской и Брянской областями

В Минобороны России заявили, что украинские беспилотники были сбиты в небе над Подмосковьем, Тамбовской и Брянской областями

Также губернатор Клычков сообщил об уничтожении дрона в Орловской областиВ течение ночи была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России, сообщили в Минобороны.

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