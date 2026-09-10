Партийный «пожарный» СССР: что предсказал незадолго до смерти главный ликвидатор Чернобыльской катастрофы

В истории позднего СССР фигура Бориса Евдокимовича Щербины стоит особняком. В сознании большинства он навсегда остался тем самым суровым зампредом Совмина, который в апреле 1986-го прибыл в Припять и взял на себя руководство самой страшной техногенной катастрофой века.