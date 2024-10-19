Ученые выяснили, что ели первые люди на Земле

Специалисты исследовали коллекцию из почти 7000 геномов бактерии со всего мира.Бактерия Helicobacter pylori обосновалась в человеческом желудке более 100 тысяч лет назад, что подразумевает, что именно в этот период люди начали включать мясо и рыбу в свой рацион, согласно исследованиям ученых.