В Краснодарский край поступила огромная партия уже испорченного риса с насекомыми

В Краснодарский край поступила огромная партия уже испорченного риса с насекомымиПартию индийского риса весом 26 тонн вернули на границу из-за обнаруженных в зерне вредителей.
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