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Ширер — о разгромном поражении «Арсенала»: «Брайтон» их просто уничтожил. Счет должен был быть 6:0 или 7:0»

Ширер — о разгромном поражении «Арсенала»: «Брайтон» их просто уничтожил. Счет должен был быть 6:0 или 7:0»

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер высказался о поражении «Арсенала» от «Брайтона» (0:3) в матче 5-го тура АПЛ.

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