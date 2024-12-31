Zeus Network запускает новый биткоин-токен на Solana

Zeus Network запустила zBTC, токенизированную форму биткоина на блокчейне Solana. Это внедрение призвано создать новые возможности доходности для держателей биткоина и улучшить кросс-чейн ликвидность, в конечном итоге расширяя ландшафт децентрализованных финансов (DeFi).
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