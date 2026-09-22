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Реформа банкротства 2027: системный разбор реабилитационных процедур по Федеральному закону от 26.07.2026 № 253-ФЗ.

Реформа банкротства 2027: легальный вывод активов или реабилитация бизнеса? Возможности для должников и риски для кредиторов.

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