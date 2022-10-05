Китай обвинил США в отравлении ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Зампостпреда Китая при ООН Шуан: США отравляют ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан Зампостпреда Китая при ООН Шуан: США отравляют ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан во время своего выступления на заседании Совбеза международной организации выступил с обвинениями в адрес США из-за того, что их действия ведут к усилению рисков военной эскалации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает ТАСС.