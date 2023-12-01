В Калужской области перед судом предстанут двое граждан, обвиняемых в мошенничестве в сфере кредитования

Следственным управлением УМВД России по Калужской области окончено расследование двух уголовных дел в отношении мужчины 1976 года рождения и женщины 1988 года рождения, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159.
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