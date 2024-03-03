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Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: санкции Запада против России не дали эффекта

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: санкции Запада против России не дали эффекта

Ограничительные меры, которые западные государства приняли против Москвы, не дали эффекта. На это, как информирует ТАСС, указала Карин Кнайсль, бывший руководитель австрийского внешнеполитического ведомства.

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