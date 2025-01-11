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Вам нравится так жить? Часть 2

Вам нравится так жить? Часть 2

Могилизация, это геноцид украинского народа, который устроил Зеленский, в угоду своей гордыне. Актеришка заигрался.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Если боевой и гордый народ сам себе ни сверг до состояния стада баранов, почему их не посылать на убой и не пускать его на шашлык! Все это знают, все это видят внутри страны и..., всё молчат! Значит им это нравиться, если ни как не хотят спасать ни себя ни своих детей! Ждут, что придёт добрый дядя с Востока и всё за них сделает, вот только много ли из них реально дождутся этого? Вопрос...
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