‼️ДТП с участием поезда и легковой машины произошло в Волгоградской области ⚡️Пассажирский поезд № 90 сообщением Санкт-Петербург – Волгоград столкнулся с легковушкой, находившейся на железнодорожных путях.
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‼️ДТП с участием поезда и легковой машины произошло в Волгоградской области ⚡️Пассажирский поезд № 90 сообщением Санкт-Петербург – Волгоград столкнулся с легковушкой, находившейся на железнодорожных путях.
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