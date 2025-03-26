Охранника ресторана «Каудаль» в Петрозаводске Руслана Гусейнова отправили под домашний арест

25 марта в Петрозаводском городском суде состоялось судебное заседание, в ходе которого рассмотрено ходатайство следователя о продлении меры пресечения для охранника ресторана «Каудаль» 20-летнего Руслана Гусейнова, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.