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Постпред РФ в Вене обсудил с Гросси его предстоящий визит на Курскую АЭС

Постпред РФ в Вене обсудил с Гросси его предстоящий визит на Курскую АЭС

Global Look Press/Henrik Montgomery/Keystone Press Agency Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что обсудил с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси вопросы, связанные с его предстоящим визитом на Курскую АЭС.

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