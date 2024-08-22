Постпред РФ в Вене обсудил с Гросси его предстоящий визит на Курскую АЭС

Global Look Press/Henrik Montgomery/Keystone Press Agency Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что обсудил с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси вопросы, связанные с его предстоящим визитом на Курскую АЭС.
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