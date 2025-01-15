Мишустин заявил, что Россия адаптировалась к жизни с санкциями

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с вьетнамскими деловыми кругами заявил, что Россия смогла адаптироваться к многочисленным санкциям, а также нарастила импортозамещение и собственное производство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии