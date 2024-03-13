Гладков: В Богословке при падении БПЛА повреждена линия газоснабжения

Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков обратил внимание на то, что один из сбитых войсками ПВО Вооружённых сил Российской Федерации боевых БПЛА киевского режима привёл к нарушению работы газовой инфраструктуры населённого пункта Богословка.