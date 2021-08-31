Врач рассказал, какие анализы надо сдать после коронавируса

Клиническая картина при коронавирусе разнообразна, поэтому после выздоровления нужно обращать внимание на состояние органов, которые во время болезни были поражены, заявил в интервью радио Sputnik врач-терапевт и трансфузиолог Андрей Звонков.
Клиническая картина при коронавирусе разнообразна, поэтому после выздоровления нужно обращать внимание на состояние органов, которые во время болезни были поражены, заявил в интервью радио Sputnik врач-терапевт и трансфузиолог Андрей Звонков.
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