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Врач рассказал, какие анализы надо сдать после коронавируса

Врач рассказал, какие анализы надо сдать после коронавируса

Клиническая картина при коронавирусе разнообразна, поэтому после выздоровления нужно обращать внимание на состояние органов, которые во время болезни были поражены, заявил в интервью радио Sputnik врач-терапевт и трансфузиолог Андрей Звонков.

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