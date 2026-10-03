All American Boss Explains Why [Spoiler] Didn't Appear In The Final Season: 'Honestly, Our Hands Were Tied'

All American welcomed back quite a few familiar faces in its final season - but one original character was notably absent from the swan song.
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