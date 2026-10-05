В калужском Ермолино закрывают отделение сестринского ухода за пенсионерами и инвалидами

Причиной закрытия отделения сестринского ухода в Ермолино стало плохое состояние здания, пациентов переведут в Калугу, где условия будут лучшеВ Ермолино закрывается отделение сестринского ухода, где содержатся 25 пожилых людей и инвалидов.