В калужском Ермолино закрывают отделение сестринского ухода за пенсионерами и инвалидами

Причиной закрытия отделения сестринского ухода в Ермолино стало плохое состояние здания, пациентов переведут в Калугу, где условия будут лучшеВ Ермолино закрывается отделение сестринского ухода, где содержатся 25 пожилых людей и инвалидов.
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