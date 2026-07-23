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FT указывает на угрозу топливного кризиса в США на фоне сокращения резервов НПЗ

FT указывает на угрозу топливного кризиса в США на фоне сокращения резервов НПЗ

Крупнейшие НПЗ США практически исчерпали резерв свободных мощностей. По данным Службы энергетической информации, средняя загрузка предприятий достигла 96%, а в регионах Среднего Запада и Скалистых гор заводы фактически работают на уровне 100% проектной мощности.

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