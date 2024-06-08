Визит Зеленского в Бурбонский дворец вызвало негодование у французов. Его выступление назвали "жалким зрелищем"

© AP Photo / Sarah Meyssonnier Сегодня 796 прочитали Визит Зеленского в Париж накануне выборов в Европарламент сочли неуместным, пишет Le Point.
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