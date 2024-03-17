В Минобороны раскрыли суточные потери ВСУ на Авдеевском направлении

Военное ведомство рассказало о потерях украинской стороны на конкретном направлении фронта. Оказалось, что эта цифра достигла почти 380Пресс-служба министерства обороны России рассказала о новых достижениях солдат на Авдеевском направлении.
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