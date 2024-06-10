Рикки Хаттон: «Я дрался с Цзю, Мейвезером и Пакьяо, но сложнее всего было разводиться с женой»

«У меня было несколько войн, не так ли? Вспоминая поединки с Костей Цзю, Флойдом Мейвезером и Мэнни Пакьяо, могу сказать, что самый сложный бой – мой развод», – заявил экс-чемпион мира по боксу Рикки Хаттон.
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