💡 В Севастополе до 15:00 обесточены потребители по графику второй очереди В городе введен режим временного ограничения электроснабжения, сообщили в «Севастопольэнерго».
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💡 В Севастополе до 15:00 обесточены потребители по графику второй очереди В городе введен режим временного ограничения электроснабжения, сообщили в «Севастопольэнерго».