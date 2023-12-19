Снукерист.ру
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Снукерист.ру

23 подписчика

Сы Цзяхой продемонстрировал отличный снукер в квалификации German Masters 2024

Сы Цзяхой продемонстрировал отличный снукер в квалификации German Masters 2024

Сы Цзяхой нанес поражение Люй Хаотяню, Марк Уильямс обыграл Дэвида Грейса,Тепчайа Ун-Ну одержал победу над Джейми Джонсом, Кен Доэрти уступил Дженсону Кендрику, Эллиот Слессор нокаутировал Юлиана Бойко, а Бен Мертенс, Оливер Браун, Лю Хунъюй, Рики Уолден и Джон Хиггинс также выиграли свои матчи в первом раунде квалификации турнира German Masters 2024, сообщает WST Сы Цзяхой (фото: WST) Все новости и результаты German Masters 2024 German Masters 2024.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх