Сы Цзяхой продемонстрировал отличный снукер в квалификации German Masters 2024

Сы Цзяхой нанес поражение Люй Хаотяню, Марк Уильямс обыграл Дэвида Грейса,Тепчайа Ун-Ну одержал победу над Джейми Джонсом, Кен Доэрти уступил Дженсону Кендрику, Эллиот Слессор нокаутировал Юлиана Бойко, а Бен Мертенс, Оливер Браун, Лю Хунъюй, Рики Уолден и Джон Хиггинс также выиграли свои матчи в первом раунде квалификации турнира German Masters 2024, сообщает WST Сы Цзяхой (фото: WST) Все новости и результаты German Masters 2024 German Masters 2024.