Сосед Лукашенко рассказал, как Путин приезжал в деревню к главе Белоруссии

Президент России Владимир Путин приезжал в гости к белорусскому лидеру Александру Лукашенко в агрогородок Александрию в 2018 году, они посетили знаменитый родник с целебной водой «Криницу» и прокатились на автомобиле ГАЗ-69 60-х годов выпуска.