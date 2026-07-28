Учёные рассказали о пользе регулярного завтрака для подростков

Исследователи из Техасского университета в Остине установили, что систематическое употребление утренней трапезы способствует улучшению качества рациона подростков и снижению потребления продуктов с высоким содержанием сахара и жиров .
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