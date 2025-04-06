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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики Rise of the Ronin извинились перед игроками за “ужасную” оптимизацию ...

Разработчики Rise of the Ronin извинились перед игроками за “ужасную” оптимизацию ...

Разработчики Rise of the Ronin извинились перед игроками за “ужасную” оптимизациюКомпания Team Ninja, создавшая самурайский экшен Rise of the Ronin, принесла “искренние извинения” за “неудобства”, причиненные портом игры для Steam.

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