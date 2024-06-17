Козлов: РФ и КНДР обсуждают открытие прямых рейсов между своими городами

Министр природных ресурсов России Александр Козлов, занимающий также должность сопредседателя комиссии по сотрудничеству с КНДР, сообщил о планах на открытие прямых авиарейсов между Россией и Северной Кореей.
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