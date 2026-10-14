"Украина в ЕС – это харакири!": в Европе спорят о Киеве, в России отражают киберугрозы. Итоги 14 октября

Президент России Владимир Путин провёл совещание по кибербезопасности. Суд в Гамбурге завершил первое заседание по делу обвиняемого в координации подрыва газопроводов "Северный поток" украинца Сергея Кузнецова.
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