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"Украина в ЕС – это харакири!": в Европе спорят о Киеве, в России отражают киберугрозы. Итоги 14 октября

Президент России Владимир Путин провёл совещание по кибербезопасности. Суд в Гамбурге завершил первое заседание по делу обвиняемого в координации подрыва газопроводов "Северный поток" украинца Сергея Кузнецова.

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